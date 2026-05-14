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RECUPERAÇÃO

BRB recebe R$ 1 bilhão e inicia ofensiva para recuperar capacidade de crédito

Operação com a Quadra Capital envolve deságio estratégico de R$ 5 bilhões e aporte de R$ 4 bilhões. Banco busca agora chancela do Banco Central e o sim do FGC para empréstimo que garanta reforço de capital

Atualmente, o balanço do BRB trabalha com uma provisão de R$ 8,8 bilhões para créditos de liquidação duvidosa - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Atualmente, o balanço do BRB trabalha com uma provisão de R$ 8,8 bilhões para créditos de liquidação duvidosa - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Banco de Brasília (BRB) dá um passo decisivo em sua reestruturação financeira com o recebimento de R$ 1 bilhão, nesta quinta-feira (14/5). O montante é a primeira parcela de um total de R$ 4 bilhões — fruto de uma negociação de ativos do Master com a gestora Quadra Capital — e marca o início de um plano concreto para converter ativos parados em liquidez imediata e recuperar a capacidade de conceder empréstimos. A informação foi confirmada ao Correio por uma fonte do alto escalão do banco.

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A operação com a Quadra é o pilar central para que o banco recupere sua musculatura. O desenho financeiro é complexo: o saldo de R$ 21,9 bilhões da carteira Master foi negociado com um deságio de R$ 5 bilhões, fechando em R$ 15 bilhões. Além do aporte de R$ 4 bilhões (com a primeira parcela liquidada hoje), os R$ 11 bilhões restantes serão quitados ao longo do contrato. Somam-se a isso outro R$ 1,9 bilhão já negociado antecipadamente com bancos privados.

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O objetivo final é injetar um total de R$ 6,6 bilhões para que a instituição se reenquadre nos índices regulatórios e neutralize riscos patrimoniais definitivos. Atualmente, o balanço do BRB trabalha com uma provisão de R$ 8,8 bilhões para créditos de liquidação duvidosa.

Embora a cúpula do banco acredite que o prejuízo real será inferior a esse teto, a estratégia de provisionar o valor máximo visa garantir estabilidade total perante o mercado.

O Governo do Distrito Federal (GDF), na condição de acionista controlador, lidera este processo de capitalização utilizando sete imóveis de alto valor como principal garantia. Contudo, o sucesso da operação ainda depende de um passo fundamental: o aval do Tesouro Nacional. Essa chancela é vista como o selo de credibilidade necessário perante o Banco Central e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), permitindo que o BRB saia da posição defensiva para retomar o protagonismo no crédito nacional.

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

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Por Adriana Bernardes
postado em 14/05/2026 22:02 / atualizado em 14/05/2026 22:15
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