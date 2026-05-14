Morre Hermenegildo Gonçalves, ex-presidente do TJDFT, aos 89 anos

Hermenegildo Gonçalves, ex-presidente do TJDFT e primeiro ouvidor da Corte - (crédito: Reprodução/TJDFT)

Morreu na última quarta-feira (13/5), aos 89 anos, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e primeiro ouvidor da Corte, Hermenegildo Fernandes Gonçalves. Considerado um dos pioneiros do Tribunal, ele dedicou 22 anos à Ouvidoria do TJDFT.

Por meio de nota, o TJDFT manifestou solidariedade aos familiares e amigos do desembargador aposentado e afirmou prestar “sincera homenagem e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”.

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O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), onde o magistrado iniciou a carreira e atuou como defensor público e promotor substituto entre 1971 e 1974, destacou, em nota, que ele exerceu suas funções com “reconhecida dedicação, compromisso institucional e elevado senso de responsabilidade pública”.

Trajetória

Em 3 de setembro de 1974, Hermenegildo Fernandes Gonçalves tomou posse como juiz do TJDFT e, em 1988, foi promovido ao cargo de desembargador. Ao longo da trajetória no Judiciário, ocupou posições de destaque, como a vice-presidência da Corte no biênio 1994-1996 e a presidência entre 1998 e 2000.

Aposentou-se do cargo de desembargador em 14 de setembro de 2006, mas permaneceu ligado ao Tribunal como ouvidor-geral, função que exerceu entre 2000 e 2022.

O TJDFT publicou a Portaria GPR 305/2026, que decreta luto oficial de três dias no âmbito da Corte. Durante o período, a Bandeira Nacional, a Bandeira do Distrito Federal e a bandeira do Tribunal permanecerão hasteadas a meio-mastro em todas as edificações do órgão.

O velório será realizado nesta sexta-feira (15/5), das 9h às 11h, na Capela Especial nº 6 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.