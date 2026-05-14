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Celina Leão pede revogação de lei que autoriza a compra do Master

A medida anula os efeitos da lei que permite que o banco estatal compre 49% das ações ordinárias e a totalidade das ações preferenciais da instituição privada

23/04/2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Debate. Cidades. BRB - Banco de Brasilia - Predio Sede. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
23/04/2026 Ed Alves CB/DA Press. CB Debate. Cidades. BRB - Banco de Brasilia - Predio Sede. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), enviou nesta quinta-feira (14/5) um projeto de lei à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com o objetivo de revogar a autorização para que o Banco de Brasília (BRB) adquira parte do Banco Master. A medida anula os efeitos da Lei nº 7.739, sancionada em agosto de 2025, que permite que banco estatal compre 49% das ações ordinárias e a totalidade das ações preferenciais da instituição privada. O recuo ocorre em meio a um esforço do Governo do Distrito Federal (GDF) para reestruturar as finanças do BRB e garantir a liquidez da instituição.

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No documento enviado ao presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB-DF), a governadora enfatizou a necessidade de celeridade na votação do distrato. "Considerando que a matéria necessita de apreciação com a máxima brevidade, solicito (...) que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência", destacou Celina Leão na mensagem oficial.

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A decisão de cancelar a operação acompanha um novo plano de capitalização do banco, que envolve a venda de ativos e aportes bilionários para cobrir provisões de crédito. 

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 14/05/2026 23:35 / atualizado em 14/05/2026 23:40
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