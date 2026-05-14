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Celina confirma negociação de R$ 4 bilhões com a Quadra Capital

Em evento no Clube Naval, a governadora do DF afirma que o BrB irá receber o valor à vista

Celina confirma negociação de R$ 4 bilhões com a Quadra Capital - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)
Celina confirma negociação de R$ 4 bilhões com a Quadra Capital - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), confirmou que o Banco de Brasília (BRB) deve receber os R$ 4 bilhões da Quadra Capital referentes à negociação de ativos oriundos do Banco Master. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (14/5), durante o III Encontro Nacional das Agências Reguladoras, realizado no Clube Naval de Brasília.

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Questionada pelo Correio sobre o prazo para o repasse, Celina afirmou que o banco receberá os recursos, mas disse não saber a data exata da transferência. “Eu confirmo que vai receber, eu só não sei a data”, declarou a governadora.

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Segundo o BRB, os R$ 4 bilhões fazem parte da negociação de R$ 20 bilhões em ativos com a Quadra Capital. O valor corresponde à parcela de pagamento à vista prevista no acordo, cujo montante total negociado é de R$ 15 bilhões, considerando o deságio aplicado na operação.

De acordo com o banco, a entrada imediata dos recursos deve reforçar a liquidez da instituição, fortalecer a estrutura de capital e contribuir para uma gestão mais eficiente dos ativos.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Beatriz Mascarenhas* e Paulo Gontijo
postado em 14/05/2026 12:05
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