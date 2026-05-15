Lago Sul terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta-feira

Moradores do Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, devem ficar atentos à interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (15/5). A suspensão está programada para o período entre 9h e 15h, sendo necessária para a execução de obras de melhoria e modernização da infraestrutura local. Segundo a Neoenergia Brasília, a intervenção visa reforçar a segurança do sistema e prevenir falhas, como curtos-circuitos.

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A concessionária esclarece que o cronograma divulgado representa o tempo máximo estimado para a conclusão das atividades. Dessa forma, o restabelecimento da eletricidade pode ocorrer de forma antecipada, sem aviso prévio, caso os técnicos finalizem os reparos antes do horário previsto. Vale ressaltar que a empresa notifica individualmente cada consumidor afetado por meio de canais diretos.

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Embora as manutenções sejam preventivas e agendadas, incidentes imprevistos ou irregularidades na fiação devem ser reportados imediatamente. Em situações de emergência ou falta de luz fora da área programada, a orientação para a população é entrar em contato com a central de atendimento da Neoenergia pelo telefone 116.