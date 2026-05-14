Celina Leão afirma que Adasa irá fiscalizar os serviços da Neoenergia

A governadora divulgou a informação na manhã desta quinta-feira (14/5) - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

O Governo do Distrito Federal anunciou que a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) passará a fiscalizar os serviços prestados pela Neoenergia Brasília no Distrito Federal. A informação foi divulgada pela governadora Celina Leão na manhã desta quinta-feira (14/5), durante o III Encontro Nacional das Agências Reguladoras, no Clube Naval de Brasília.

Segundo Celina, o GDF deve assinar nos próximos dias um convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para transferir parte da fiscalização à Adasa. Atualmente, a atribuição é da agência federal. A expectativa do governo é de que a mudança torne o atendimento mais ágil para os consumidores do DF.

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De acordo com a governadora, a medida busca melhorar o tempo de resposta às reclamações da população sobre os serviços de energia elétrica. “Muitas são as reclamações e a gente trouxe essa responsabilidade agora”, afirmou. Ainda segundo Celina, a fiscalização local permitirá maior proximidade com os problemas enfrentados pelos cidadãos.