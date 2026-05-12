Brasil produz quase três vezes mais gás natural do que entrega ao mercado

Os gargalos de transporte e processamento aparecem como os principais entraves para o aproveitamento do gás produzido no país - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil atingiu em 2025 uma produção média de 179 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Apesar disso, apenas 61,92 milhões de m³/dia chegam efetivamente ao mercado consumidor, segundo nota técnica produzida pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e divulgada nesta terça-feira (12/5).

A diferença entre o volume produzido e o efetivamente disponibilizado é apontada como um dos principais fatores que impedem a redução do preço do gás natural no país. Em 2025, a indústria brasileira pagou, em média, US$ 11,32 por milhão de BTUs. Estudos do Ministério de Minas e Energia indicam que, caso houvesse maior eficiência na infraestrutura de escoamento e processamento, o valor poderia cair para cerca de US$ 7 por MMBTU. Simulações da pasta também apontam que melhorias estruturais poderiam reduzir em até 58% o preço final ao consumidor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os gargalos de transporte e processamento aparecem como os principais entraves para o aproveitamento do gás produzido no país. Sem capacidade suficiente para escoar e processar toda a produção, parte significativa do volume acaba sendo reinjetada nos reservatórios. Em 2024, os índices de reinjeção chegaram a 58,8% na produção marítima e 29,4% na produção terrestre.

As diferenças regulatórias entre os estados também impactam diretamente a competitividade e os preços praticados no mercado brasileiro. O Nordeste aparece como a região com maior abertura à concorrência, com participação da Petrobras em torno de 29%. O Norte permanece praticamente concentrado na estatal, enquanto Sul e Sudeste ainda registram níveis elevados de concentração de mercado.



Um dos principais avanços recentes foi a entrada em operação plena do Sistema Integrado Rota 3 e da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Boaventura, em Itaboraí (RJ), em maio de 2025. A estrutura adicionou 21 milhões de m³/dia à capacidade de processamento e ampliou o escoamento da produção do pré-sal.

Além da necessidade de expansão física da malha de escoamento e processamento, Rogério Caiuby, conselheiro executivo do MBC, aponta desafios regulatórios como fundamentais para transformar o aumento da produção em gás mais barato e acessível. “O Brasil já mostrou que consegue aumentar a produção. Agora, o desafio é fazer esse gás chegar ao mercado de forma competitiva, ampliando o acesso e reduzindo custos para consumidores e empresas”, afirma.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia UE barra importações de carne do Brasil em nova lista sanitária

UE barra importações de carne do Brasil em nova lista sanitária Economia Dólar retoma alta com tensão no Oriente Médio e inflação no radar

Dólar retoma alta com tensão no Oriente Médio e inflação no radar Economia Varejo tem pior resultado em mais de um ano; Nordeste registra maior queda

Varejo tem pior resultado em mais de um ano; Nordeste registra maior queda Economia Governo pressiona por fim rápido da escala 6x1 e rejeita transição prolongada

Governo pressiona por fim rápido da escala 6x1 e rejeita transição prolongada Economia Banco Central alerta para novo vazamento de dados do Pix

Banco Central alerta para novo vazamento de dados do Pix Economia Comissão da Câmara ouve ministro da Fazenda sobre impactos do fim da escala 6x1