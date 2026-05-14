Redes de Sobradinho e Gama ficam sem energia nesta quinta-feira (14/5)

Em Sobradinho, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h. No Gama, a suspensão está prevista entre 9h e 11h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas de Sobradinho e do Gama terão interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica nesta quinta-feira (14/5) para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede da Neoenergia.

Em Sobradinho, o desligamento ocorrerá das 10h às 16h nos quilômetros 5, 6 e 7 da DF-205, onde equipes farão poda de árvores próximas à rede elétrica. Já no Gama, a suspensão está prevista entre 9h e 11h para serviços de atualização da infraestrutura nas QIs 5 e 6.

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A Neoenergia destaca ainda que o fornecimento pode ser restabelecido antes do prazo previsto, caso os trabalhos sejam concluídos antecipadamente.

Em situações de irregularidade na rede elétrica, a orientação é entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 116.