Golpe da falsa hospedagem: PCDF cumpre mandados na Bahia e no Rio

Grupo criminoso especializado em aplicar golpes na modalidade falso anúncio de hospedagem foi alvo de operação - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um grupo criminoso especializado em aplicar golpes na modalidade falso anúncio de hospedagem foi alvo de uma operação conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) na manhã desta sexta-feira (15/5).

A polícia cumpriu quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Salvador (BA), na região do Alto do Saldanha, e no Rio de Janeiro, no Complexo do Chapadão.

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Segundo o delegado Tiago Carvalho, os suspeitos utilizavam anúncios falsos de hospedagem para induzir vítimas em erro e que obtinham vantagens ilícitas mediante a prática de fraude.

Duas pessoas residentes do DF alvos dos criminosos foram identificadas. As ações contaram com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE/PCERJ), e da Polícia Civil do Estado da Bahia, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC/PCBA).

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo criminoso investigado.