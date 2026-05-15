Santuário suspende visitação após ataque de onça-parda a criança de 8 anos

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Santuário Volta da Serra, reserva particular localizada em Alto Paraíso (GO), anunciou a suspensão temporária e voluntária de todas as visitações turísticas em suas dependências. A medida preventiva ocorre após um incidente registrado na tarde de quinta-feira (14/5), quando uma criança de 8 anos foi atacada por uma onça-parda enquanto retornava da trilha de acesso à Cachoeira do Cordovil. Segundo a administração do atrativo, a interrupção das atividades é necessária para uma análise técnica detalhada do ocorrido e para o reforço dos protocolos de segurança e gestão de riscos da propriedade.

De acordo com a nota oficial da Fazenda Volta da Serra, o ataque foi interrompido pela intervenção imediata dos pais da criança e de um colaborador do atrativo que acompanhava o grupo durante a operação de fechamento da área.

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O animal fugiu para a mata logo em seguida. A vítima sofreu ferimentos no rosto e recebeu os primeiros socorros no local, encaminhada inicialmente para o Hospital Municipal de Alto Paraíso. Devido à gravidade das lesões, a equipe médica local concluiu pela necessidade de transferência para uma unidade de saúde de maior complexidade.

A logística de transporte para a capital federal mobilizou diferentes órgãos. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros buscou a disponibilização de uma aeronave, o que não foi possível em razão da inviabilidade de operações aéreas noturnas nos municípios de Alto Paraíso e Formosa.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde obteve uma vaga no Hospital de Base de Brasília e a criança foi transportada em uma ambulância equipada, acompanhada por uma equipe médica e por seu pai. A mãe e outra criança da família, que não se feriu, foram conduzidas para Brasília no veículo particular da família por um dos gestores do santuário.

A direção do empreendimento reforçou o compromisso com a segurança dos visitantes e informou que permanece à disposição para prestar assistência integral à família. Além da análise interna, o santuário trabalha em alinhamento com órgãos ambientais e profissionais especializados para revisar a sinalização e as orientações preventivas.

Especialistas ressaltam que, embora a onça-parda tenha comportamento arredio, incidentes desse tipo reforçam a necessidade de atenção permanente às normas de segurança em ambientes de ecossistemas preservados como o da Chapada dos Veadeiros.