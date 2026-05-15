Dupla indiciada por tentativa de homicídio na Fercal é presa no Nordeste

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) prenderam preventivamente dois homens, de 25 e 28 anos, indiciados por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida na região da Fercal. A captura contou com o apoio das polícias Civil e Militar da Bahia e do Piauí, estados para onde os criminosos fugiram logo após o crime, cometido no fim de fevereiro deste ano.

A investigação aponta que, em 28 de fevereiro, a dupla imobilizou a vítima, um homem de 50 anos, pelo pescoço e desferiu diversos golpes de objeto perfurocortante no tronco e no pescoço do agredido. Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu entrar em um veículo e fugir, mas foi perseguida pelos autores.

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Ao ser alcançado, o homem passou a ser agredido com cadeiradas, só sendo salvo após a intervenção de funcionários de um estabelecimento comercial próximo. As prisões ocorreram nessa quinta-feira (14/5).

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O crime causou grande comoção no Distrito Federal pela frieza e violência das agressões, que chegaram a ser divulgadas em redes sociais na época. Com o avanço do inquérito, os agentes conseguiram mapear o paradeiro dos suspeitos. Um deles foi localizado escondido no município de Remanso, na Bahia, enquanto o segundo comparsa estava no povoado de Angico, em Guaribas, no Piauí.

Ambos os presos foram conduzidos e permanecem à disposição da Justiça. Eles responderão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, com agravantes pela crueldade do ataque e pela impossibilidade de defesa da vítima.