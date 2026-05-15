Ataque da onça-parda: biólogo explica como agir ao avistar uma fera

O ataque de uma onça-parda a uma criança de 8 anos, ocorrido na última quinta-feira (14/5) em Alto Paraíso (GO), acendeu um alerta sobre a convivência entre turistas e a fauna silvestre em áreas de preservação. Enquanto a vítima segue internada em quadro estável no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), especialistas reforçam que, embora o episódio seja traumático, ele foge ao comportamento padrão da espécie. Ao Correio, o biólogo e mestre em Ecologia, Vitor Sena, detalhou as precauções necessárias ao encontrar o felino em ambientes naturais.

A principal orientação em um avistamento é jamais dar as costas ou correr. "Nunca corra, porque isso pode estimular o instinto de perseguição do animal. O ideal é manter a calma, permanecer em grupo, tentar parecer maior visualmente e recuar devagar", explica Sena.

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O biólogo enfatiza que a onça-parda, também conhecida como suçuarana, tem hábitos discretos e solitários. "Ataques são extremamente raros e acontecem geralmente por aproximação inesperada, reação defensiva ou presença de filhotes. É importante cuidar da criança, mas evitar vilanizar o animal, pois a ocorrência foge do comportamento esperado da espécie", pontua.

Segurança em trilhas

Para quem frequenta regiões como a Chapada dos Veadeiros, o acompanhamento constante de crianças e a atenção aos horários de maior atividade do animal — começo da manhã e fim da tarde — são fundamentais. Vitor Sena observa que o aumento de avistamentos em áreas turísticas se deve à expansão urbana e à fragmentação do habitat.

"Não é que o animal 'invadiu' a cidade; nós é que estamos ocupando áreas mais próximas dos habitats naturais. Na maioria dos casos, a onça vai embora sozinha ao perceber a presença humana", afirma o especialista.

O que fazer ao encontrar uma onça-parda:

Mantenha a calma: não entre em pânico e evite movimentos bruscos;

Não corra: o movimento de fuga pode ativar o instinto de caça do felino;

Pareça maior: levante os braços, abra o casaco e fale alto para intimidar o animal;

Recue devagar: saia da área lentamente, mantendo sempre o contato visual;

Mantenha distância: nunca tente se aproximar para fotos ou oferecer alimentos.



Entenda o caso

A menina atacada completou 8 anos neste mês e realizava a trilha com a família para celebrar o aniversário no Santuário Volta da Serra. De acordo com a administração do local, o animal estava em uma árvore e saltou sobre a criança.

O pai e um colaborador da reserva entraram em luta corporal com a onça para interromper o ataque. O funcionário chegou a usar uma mochila como escudo, levada pelo animal durante a fuga para a mata.

Segundo fontes médicas, a criança passou por um procedimento cirúrgico na tarde desta sexta-feira (15) conduzido pela equipe de cirurgia plástica do Hran. A avaliação preliminar indicou lesões superficiais, sem evidências de perda óssea.

O Santuário Volta da Serra permanece com as atividades de visitação suspensas temporariamente para revisão de protocolos de segurança e reforço da sinalização preventiva.