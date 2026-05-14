Criança de 8 anos é atacada por onça-parda na Chapada dos Veadeiros

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma criança de 8 anos precisou de atendimento médico urgente após ser atacada por uma onça-parda, na tarde desta quinta-feira (14/5), nas proximidades da Cachoeira do Cordovil, em Alto Paraíso (GO). O incidente ocorreu dentro do Santuário Volta da Serra, uma reserva particular na região da Chapada dos Veadeiros. Segundo informações da administração do local, a criança recebeu os primeiros socorros imediatamente e foi encaminhada para Brasília, onde segue acompanhada pela família e por equipes especializadas.

Relatos preliminares indicam que o animal estava sobre uma árvore no momento em que foi avistado e atacou a criança. Em nota, o santuário destacou que a onça-parda possui um comportamento predominantemente arredio, mas ressaltou que "reações defensivas podem ocorrer diante de aproximações inesperadas, especialmente em ambientes naturais de mata".

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Marcello Clacino, turismólogo e coordenador de Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, ressaltou que a presença de animais desse porte é um reflexo da saúde do bioma local, mas exige cautela extrema. "A ocorrência de animais de grande porte integra a dinâmica natural de ecossistemas preservados e exige atenção permanente às orientações de segurança durante experiências de turismo de natureza e aventura", afirmou.

Após o incidente com o menor, o Santuário Volta da Serra anunciou que iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento. "O empreendimento iniciou a revisão e o reforço dos protocolos de visitação, sinalização e orientação preventiva aos visitantes, em alinhamento com profissionais especializados e órgãos competentes", informou o estabelecimento.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.