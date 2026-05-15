Menina atacada por onça na Chapada dos Veadeiros está estável

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A menina de 8 anos atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros está "estável", segundo fontes com quem o Correio conversou. Ela é atendida no setor de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e não tem previsão de alta.

A criança precisou de atendimento médico urgente após o incidente, na tarde de quinta-feira (14/5), ocorrido dentro do Santuário Volta da Serra, uma reserva particular na região da Chapada dos Veadeiros, nas proximidades da Cachoeira do Cordovil, em Alto Paraíso (GO).

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Relatos preliminares indicam que o animal estava sobre uma árvore no momento em que foi avistado e atacou a criança. Em nota, o santuário destacou que a onça-parda possui um comportamento predominantemente arredio, mas ressaltou que "reações defensivas podem ocorrer diante de aproximações inesperadas, especialmente em ambientes naturais de mata".

Nas redes sociais, o Santuário Volta da Serra anunciou a suspensão temporária e voluntária de todas as visitações turísticas em suas dependências. Segundo a administração do atrativo, a interrupção das atividades é necessária para uma análise técnica detalhada do ocorrido e para o reforço dos protocolos de segurança e gestão de riscos da propriedade.

Fuga



Após o ataque, o animal fugiu para a mata. A vítima sofreu ferimentos no rosto e recebeu os primeiros socorros no local, sendo encaminhada inicialmente para o Hospital Municipal de Alto Paraíso. Devido à gravidade das lesões, a equipe médica local concluiu pela necessidade de transferência para uma unidade de saúde de maior complexidade.

A direção do empreendimento reforçou o compromisso com a segurança dos visitantes e informou que permanece à disposição para prestar assistência integral à família. Além da análise interna, o santuário trabalha em alinhamento com órgãos ambientais e profissionais especializados para revisar a sinalização e as orientações preventivas.