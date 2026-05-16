Girassóis encantam os visitantes na AgroBrasília

Umas das atrações da AgroBrasília fica fora da feira: às margens da BR-251, um manto amarelo chama a atenção de quem vai para evento. São os girassóis, que florescem nesta época do ano, atraindo visitantes interessados em ter contato com a natureza e em fazer registros fotográficos com entes queridos.

O campo e suas cores atraíram Robledo Regis, 50 anos, que aproveitou um dia tranquilo para conhecer o lugar com a esposa, Camila Gárcia, 38, e a filha Helena Gárcia, 5. "Hoje, vivemos em um mundo muito cinza, sem amor. Então, é bom ver algo mais colorido, voltado para a natureza", avalia.

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A família passa com frequência pelos girassóis, mas foi a primeira vez que decidiu parar e conhecer de verdade o local. "É sempre bem corrido. Falamos que na volta a gente passa, mas mais tarde já não está tão bonito quanto antes", conta Camila. Ela ficou surpresa com as flores vistas de perto. "Pessoalmente, nada descreve."

Já Luciana Freire vai todos os anos ao local para ver sua flor preferida. Normalmente acompanhada do primo, fotógrafo, ela gosta de fazer registros com o vibrante amarelo de fundo. Para ela, o girassol tem um significado especial. "Admiro muito o fato de ele seguir a luz", conta. A prima de Luciana, Ana Costa, 33, levou a filha, de 3 anos, para que a pequena tivesse essa experiência diferente. "A gente quer que ela tenha lembranças das flores, da natureza porque é muito diferente. Não é algo que vemos no dia a dia", fala.

Vivacidade

Parte da organização do estande do Sebrae na feira, Verônica Reis, 45, considera que o amarelo do campo traz vivacidade para o evento. Neste ano, ela notou uma presença maior de visitantes, o que atribui a um novo trecho que foi adicionado. Verônica acompanha as famílias e casais tirando fotos e conta que já garantiu seu registro. "Os girassóis são um ponto marcante para quem participa da organização da AgroBrasília", observa.

Apesar de o nome da flor remeter a seu comportamento característico, de seguir o movimento do sol ao longo do dia, o engenheiro agrônomo e pesquisador Renato Amabile, da Embrapa Cerrados, explica que as de Brasília não fazem essa rotação. "Os antigos girassóis faziam essa sequência de leste a oeste. Hoje, eles não fazem mais, mas continuam nascendo para o nascer do sol, a leste", afirma.

Ao conhecer os canteiros, o especialista recomenda tomar cuidado com as abelhas, os polinizadores dessa flor, uma vez que elas podem picar os visitantes. No entanto, de um modo geral, ela indica que aproveitem o passeio. "É uma cultura excêntrica, que desperta olhares, haja vista Van Gogh e suas obras", finaliza.

* Colaborou Manuela Sá

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