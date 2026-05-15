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Alto Paraíso

Menina atacada por onça-parda é transferida para o quarto

Vítima foi atacada pelo animal durante um passeio com a família. Apesar dos ferimentos, ela foi socorrida e se encontra estável após cirurgia que durou quatro horas

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Após quatro horas no centro cirúrgico do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), a menina de 8 anos atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros está no quarto. O Correio apurou que os ferimentos se concentraram no rosto da garotinha, e foram menos graves do que os médicos temiam. "Não houve perda óssea", informou uma fonte à reportagem.

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Na tarde dessa quinta-feira (14/5), a menina foi atacada por uma onça-parda dentro do Santuário Volta da Serra, uma reserva particular na região da Chapada dos Veadeiros, nas proximidades da Cachoeira do Cordovil, em Alto Paraíso (GO). O ataque ocorreu enquanto a família realizava uma trilha para celebrar o aniversário da menina, nascida em maio de 2018.

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Relatos preliminares indicam que o animal estava sobre uma árvore no momento em que foi avistado e  atacou a criança. Durante o ataque, o pai da menina e o guia turístico chegaram a lutar contra o animal para salvar a menina.

Em nota, o santuário destacou que a onça-parda possui um comportamento predominantemente arredio, mas ressaltou que "reações defensivas podem ocorrer diante de aproximações inesperadas, especialmente em ambientes naturais de mata". 

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 15/05/2026 19:39
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