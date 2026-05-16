Esquema moderno de tráfico de drogas é desmantelado no Recanto das Emas

Um esquema de tráfico de drogas, que atuava na Quadra 201 do Recanto das Emas, atrás de uma parada de ônibus, foi desmantelado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A ação resultou na prisão de três homens, na apreensão de um adolescente e na recaptura de dois foragidos da Justiça.

A investigação começou após denúncias anônimas apontarem intensa movimentação de venda de skunk nas proximidades de um posto de gasolina e de uma distribuidora de bebidas da região. A partir das informações, policiais civis passaram a monitorar o local de forma velada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Criminosos invadiam sistema do Detran para autorizar fraudes e exclusão de multas

Durante a vigilância disfarçada, os agentes identificaram uma estruturada dinâmica de tráfico na região. Segundo as investigações, um homem de 25 anos seria responsável por abastecer um adolescente de 17 anos, que fazia a comercialização direta da droga aos usuários.

Leia também: Homem fere policial durante ocorrência de violência doméstica em Samambaia

Além da organização do esquema de tráfico, os traficantes também aderiram tecnologia para aprimorar a operação. Um usuário abordado pelos policiais confirmou ter comprado uma porção de entorpecente por R$ 25 e informou que o pagamento foi realizado via PIX diretamente para a conta do adolescente.

Leia também: Câmara dos Deputados celebra bicentenário com corrida de rua

Além dos dois suspeitos, um terceiro homem foi preso no local com porções de droga e dinheiro em espécie. Ele também estava foragido em razão de condenação anterior por tráfico de drogas.

Enrolação



Enquanto os agentes realizavam os procedimentos da ocorrência, um quarto suspeito passou a apresentar informações contraditórias sobre a própria identidade. O homem de 19 anos teria fornecido nomes falsos aos policiais e alegado desconhecer o pai e mãe, afirmando ter sido abandonado ao nascer.

A tentativa de despistar a equipe foi frustrada pelo uso de reconhecimento facial e biometria. Após consulta aos sistemas policiais, os investigadores descobriram que o suspeito também era um foragido e possuía mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Além de ser reconduzido ao sistema prisional, ele também foi autuado pelo crime de falsa identidade.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, após a operação, realizada na última quinta-feira (14/5). O adolescente apreendido ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude. A Polícia Civil segue investigando a atuação do grupo na região.