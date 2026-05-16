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Roubo

Trio de adolescentes rouba e agride vítima no Riacho Fundo 2

Celular foi recuperado por rastreamento pela PMDF

Vítima foi agredida e teve o celular levado pelos agressores - (crédito: PMDF)
Vítima foi agredida e teve o celular levado pelos agressores - (crédito: PMDF)

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubar e agredir um homem no Riacho Fundo II. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi cercada em via pública, derrubada no chão com golpes e teve o celular levado pelos suspeitos.

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O crime ocorreu na tarde dessa sexta-feira (15/5). Após o roubo, os autores fugiram em direção ao Recanto das Emas. Com auxílio do rastreamento do aparelho, policiais do GTOP 48 localizaram o grupo e encontraram o celular escondido com uma mulher maior de idade que acompanhava os adolescentes.

De acordo com a PM, o aparelho já havia sido resetado e a suspeita apresentou versões contraditórias sobre a posse do celular.

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Os adolescentes foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a roubo majorado. A mulher foi encaminhada à 27ª DP.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/05/2026 11:11
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