Trio de adolescentes rouba e agride vítima no Riacho Fundo 2

Vítima foi agredida e teve o celular levado pelos agressores - (crédito: PMDF)

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubar e agredir um homem no Riacho Fundo II. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi cercada em via pública, derrubada no chão com golpes e teve o celular levado pelos suspeitos.

O crime ocorreu na tarde dessa sexta-feira (15/5). Após o roubo, os autores fugiram em direção ao Recanto das Emas. Com auxílio do rastreamento do aparelho, policiais do GTOP 48 localizaram o grupo e encontraram o celular escondido com uma mulher maior de idade que acompanhava os adolescentes.



De acordo com a PM, o aparelho já havia sido resetado e a suspeita apresentou versões contraditórias sobre a posse do celular.

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Os adolescentes foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a roubo majorado. A mulher foi encaminhada à 27ª DP.

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