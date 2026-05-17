Furto de equipamentos de clínica na Asa Sul gera prejuízo avaliado em R$ 1 milhão

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio — A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o furto de equipamentos de alto custo avaliados em cerca de R$ 1 milhão de uma clínica de estética localizada na 108 Sul, na Asa Sul. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (16/5). Entre os itens levados estão aparelhos de laser fracionado e laser macrofocado, utilizados em procedimentos estéticos sofisticados.Os equipamentos furtados foram colocados em uma caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento.

De acordo com o depoimento de um dos proprietários da clínica, três homens entraram no estabelecimento após abrir o portão eletrônico com um controle remoto. O local não apresentava sinais de arrombamento. O empresário afirmou não saber como os criminosos conseguiram acesso ao aparelho, mas levantou a hipótese de envolvimento de ex-funcionários que já tinham acesso às chaves da clínica.

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Imagens de câmeras de segurança cedidas pela página 61 Notícias mostram a ação dos suspeitos dentro do estabelecimento. Nas gravações, homens utilizando moletons, capuzes e lanternas carregam os aparelhos dentro da loja. Ainda é possível ver o momento em que um deles fecha a porta elétrica de uma das salas com um aparelho em mãos.

Em um outro vídeo, um dos criminosos, rendem um funcionário de um comércio vizinho à clínica. Em entrevista ao Correio, o homem, que preferiu não se identificar, contou que trabalhava no momento em que ouviu barulhos vindos da clínica, por volta das 2h.

“Eu fui procurar uma ferramenta lá perto e ouvi um barulho. Pensei que fosse um morador de rua, porque aqui perto tem muitos. Quando olhei para o lado, um homem com uma camisa vermelha amarrada no rosto veio com um revólver na mão e me rendeu”, relatou.

O funcionário afirmou que tentou recuar, mas foi impedido pelo suspeito, que o encostou contra a parede. “O cara falou: ‘Você não viu nada não, não é? Fica quieto’, enquanto apontava a arma para minhas costas”, detalhou.

Ele conseguiu fugir depois que o criminoso deu a volta pela clínica e o deixou sozinho. Em seguida, se trancou no local onde trabalha até perceber que os suspeitos já haviam deixado a região. Antes de conseguir escapar, ele ainda viu outro homem, usando moletom e capuz, colocando os equipamentos em um veículo que identificou como uma Fiat Toro.

De acordo com a PCDF, as imagens do circuito interno de segurança fornecidas pelos proprietários da clínica foram anexadas ao registro da ocorrência e auxiliarão nas investigações. A perícia criminal também foi acionada para analisar o local. Os policiais seguem trabalhando para identificar os autores do crime e recuperar os bens furtados.