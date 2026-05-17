Duas pessoas morrem em colisão frontal entre dois carros na BR-251

Dois motoristas morreram na madrugada deste domingo (17/5) após uma grave colisão frontal na BR-251, no Paranoá. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 03h05, na altura do quilômetro 6 da rodovia, no sentido Unaí, nas proximidades do condomínio Alphaville. Os condutores de ambos os veículos envolvidos — um Chevrolet Onix branco e um Hyundai HB20S cinza — não resistiram à violência do impacto e tiveram os óbitos confirmados ainda no local.

Além dos motoristas que morreram, outras três pessoas que viajavam como passageiras no Hyundai HB20S sobreviveram à batida, mas foram resgatadas em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Um jovem de 27 anos foi estabilizado com múltiplas fraturas no fêmur, ombro e punho.

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Outro passageiro, de aproximadamente 25 anos, foi retirado das ferragens em estado crítico, apresentando trauma facial e rebaixamento do nível de consciência. A terceira vítima, também com ferimentos graves, recebeu os primeiros socorros integrados entre as equipes de emergência e o SAMU. Todos os feridos foram encaminhados a unidades de saúde da região.

A rodovia precisou ser totalmente interditada durante o atendimento médico de urgência e para o trabalho de desencarceramento das vítimas presas às estruturas retorcidas dos automóveis. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram conjuntamente no isolamento da área e na organização do fluxo viário.

Após a conclusão dos resgates, a cena ficou sob a custódia da PRF para a realização da perícia técnica, que deve apontar as causas do sinistro.