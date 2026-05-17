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morte no trânsito

Duas pessoas morrem em colisão frontal entre dois carros na BR-251

Batida violenta na madrugada deste domingo deixou outras três pessoas feridas em estado grave. Rodovia precisou ser totalmente interditada perto do Alphaville, no Paranoá

Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois motoristas morreram na madrugada deste domingo (17/5) após uma grave colisão frontal na BR-251, no Paranoá. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 03h05, na altura do quilômetro 6 da rodovia, no sentido Unaí, nas proximidades do condomínio Alphaville. Os condutores de ambos os veículos envolvidos — um Chevrolet Onix branco e um Hyundai HB20S cinza — não resistiram à violência do impacto e tiveram os óbitos confirmados ainda no local.

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Além dos motoristas que morreram, outras três pessoas que viajavam como passageiras no Hyundai HB20S sobreviveram à batida, mas foram resgatadas em estado grave, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Um jovem de 27 anos foi estabilizado com múltiplas fraturas no fêmur, ombro e punho.

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  • Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá
    Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá Divulgação/CBMDF
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    Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá Divulgação/CBMDF
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    Colisão frontal deixou dois mortos no Paranoá Divulgação/CBMDF

Outro passageiro, de aproximadamente 25 anos, foi retirado das ferragens em estado crítico, apresentando trauma facial e rebaixamento do nível de consciência. A terceira vítima, também com ferimentos graves, recebeu os primeiros socorros integrados entre as equipes de emergência e o SAMU. Todos os feridos foram encaminhados a unidades de saúde da região.

A rodovia precisou ser totalmente interditada durante o atendimento médico de urgência e para o trabalho de desencarceramento das vítimas presas às estruturas retorcidas dos automóveis. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram conjuntamente no isolamento da área e na organização do fluxo viário.

Após a conclusão dos resgates, a cena ficou sob a custódia da PRF para a realização da perícia técnica, que deve apontar as causas do sinistro.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 17/05/2026 11:58
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