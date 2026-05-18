Semana no DF terá manhãs amenas, tardes quentes e baixa chance de chuva

DF tem dia ensolarado e com baixa umidade nesta quinta - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, Brasília! Os moradores do Distrito Federal devem enfrentar uma semana de temperaturas amenas nas primeiras horas do dia e calor durante as tardes. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (18/5), a previsão teve mínimas entre 15°C e 16°C e as máximas devem chegar em 28°C a 30°C ao longo da semana, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar também deve permanecer em níveis moderados. Segundo o órgão de pesquisa, a mínima pode atingir entre 40% e 45% durante as horas mais quentes do dia, enquanto a máxima chegou a 95% nas primeiras horas da manhã. As condições são previstas nos próximos dias.

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Segundo a meteorologista do Inmet, Elizabeth Carnevskis, apesar da presença de bastante nebulosidade, a chance de precipitações é considerada baixa. Caso ocorram as chuvas, elas devem ser rápidas e isoladas. “Caso venha chover no DF, vai ser apenas de forma localizada”, explicou.

A especialista destacou que não há alertas ou avisos meteorológicos para a capital, nem para os próximos dias. O cenário climático atual é considerado típico desta época do ano, marcada pela transição entre o verão e o inverno. “Nós estamos passando por uma estação de transição. O tempo tende a ficar mais seco e as temperaturas começam a apresentar diferenças maiores entre as mínimas e máximas”, afirmou.