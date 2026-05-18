Engavetamento entre veículos deixa vítima ferida no viaduto Ayrton Senna

Um engavetamento entre seis veículos deixou uma vítima ferida no viaduto Ayrton Senna, nesta segunda-feira (18/5). A condutora estava consciente, orientada e estável, mas apresentava um pequeno sangramento na região da cabeça e precisou ser transportada para uma unidade de saúde.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência do sinistro de trânsito às 7h53, e encaminhou duas viaturas de socorro. No local, todas as pessoas envolvidas receberam apoio das equipes e ninguém sofreu graves ferimentos.

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Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes de socorro e das pessoas envolvidas na ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também atuaram no local.









