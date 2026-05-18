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TRÂNSITO

Engavetamento entre veículos deixa vítima ferida no viaduto Ayrton Senna

Condutora estava consciente, mas apresentava um pequeno sangramento na região da cabeça

Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um engavetamento entre seis veículos deixou uma vítima ferida no viaduto Ayrton Senna, nesta segunda-feira (18/5). A condutora estava consciente, orientada e estável, mas apresentava um pequeno sangramento na região da cabeça e precisou ser transportada para uma unidade de saúde.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência do sinistro de trânsito às 7h53, e encaminhou duas viaturas de socorro. No local, todas as pessoas envolvidas receberam apoio das equipes e ninguém sofreu graves ferimentos.

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Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança das equipes de socorro e das pessoas envolvidas na ocorrência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também atuaram no local.

  • Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna
    Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna CBMDF/Divulgação
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    Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna CBMDF/Divulgação
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    Bombeiros atendem ocorrência de trânsito no Viaduto Ayrton Senna CBMDF/Divulgação
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 18/05/2026 10:09
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