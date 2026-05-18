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Corte de energia

Sobradinho e Planaltina ficam sem energia nesta segunda (18/5)

A luz será cortada para que a Neoenergia faça manutenção, modernização da rede elétrica e poda de árvores em quadras de Sobradinho e Planaltina

Endereços de Sobradinho e Planaltina ficarão temporariamente sem energia nesta segunda (18) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Endereços de Sobradinho e Planaltina ficarão temporariamente sem energia nesta segunda (18) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Neoenergia realizará, nesta segunda-feira (18/5), serviços de manutenção, modernização da rede elétrica e poda de árvores nas regiões de Planaltina e Sobradinho. Para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos, o fornecimento de energia será temporariamente interrompido entre 10h e 16h.

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Em Planaltina, a manutenção acontece em toda a região do Arapoanga e em Sobradinho, no Km 5 da DF-206. O período informado corresponde à previsão de duração dos serviços. Em alguns casos, os trabalhos podem ser concluídos antes do horário estimado, permitindo o restabelecimento da energia sem aviso prévio.

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A empresa informa que divulga publicamente apenas as intervenções que afetam mais de 100 clientes. Além disso, cada consumidor impactado recebe um comunicado individual com a data e o horário previstos para a realização da manutenção. Em casos de irregularidades na rede elétrica, a orientação é acionar a central de atendimento da Neoenergia pelo telefone 116. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/05/2026 06:00
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