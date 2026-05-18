Familiares despedem-se da 7ª vítima de feminicídio do ano no DF

Carregando buquês de rosas, girassóis e margaridas, amigos e familiares se despediram de Cláudia da Silva Nascimento, 50 anos, na manhã desta segunda-feira (18/5). Ela foi morta a tiros pelo marido, o policial militar da reserva Josimar da Costa, 55 anos, também encontrado morto no mesmo local, em São Sebastião. O casal estava junto há 11 anos e vivia uma relação conturbada, com episódios de violência doméstica.
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Durante o enterro, cerca de 100 pessoas vestiram-se de preto e choraram pela perda de Cláudia. Amigos e familiares conversaram sobre a vivacidade dela, uma pessoa descrita como afetuosa e cheia de energia. A filha de 20 anos e a mãe da vítima se abraçavam e choravam muito. De acordo com os familiares, recorrentemente, a vítima saía com amigos e parentes para passeios e festas, o que causava raiva em seu parceiro.
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Segundo os sobrinhos da vítima, Robson Silva, 47, e Jadeson Rodrigues da Silva, 46, Josimar tratava a companheira como posse. "Muito ciumento, agressivo. Ela não podia ter outras programações sem que ele perdesse a paciência. Era estourado", relembram.
A sobrinha Stephannie Roberta Ferreira, 32, contou que a vítima já havia tentado se desvincular do marido diversas vezes, mas ele voltava a atraí-la de volta, com comportamentos dóceis. "Minha tia sempre foi o tipo de pessoa que acreditava na melhora", lamenta.
O corpo de Cláudia foi sepultado às 11h, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.
Entenda o caso
O casal foi encontrado sem sinais compatíveis com a vida na manhã do último sábado (16/5), em São Sebastião. No Condomínio Mansões Parque Brasília, o Corpo de Bombeiros do DF encontrou a vítima morta após três disparos de arma de fogo.
Josimar cometeu suicídio logo depois de matar a esposa, sendo encontrado pela corporação com marcas de tiro na cabeça. Cláudia é a sétima vítima de feminicídio no DF somente neste ano.
Saiba onde e como pedir ajuda
Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica
- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: [https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher](https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher)
- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.