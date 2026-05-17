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Feminicídio

Mulher morta por marido em São Sebastião será sepultada nesta segunda; autor era PM da reserva

Cláudia da Silva Nascimento foi morta a tiros pelo marido, o policial militar da reserva Josimar da Costa, que tirou a própria vida logo após cometer o crime

O assassinato ocorreu na manhã do último sábado (16/5), no Condomínio Mansões Parque Brasília - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O assassinato ocorreu na manhã do último sábado (16/5), no Condomínio Mansões Parque Brasília - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O corpo de Cláudia da Silva Nascimento, a 7ª vítima de feminicídio no Distrito Federal este ano, será sepultado às 11h30 desta segunda-feira (18/5), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório começa às 9h, na Capela 06. Cláudia foi morta a tiros pelo marido, o policial militar da reserva Josimar da Costa, que tirou a própria vida logo após cometer o crime.

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O caso ocorreu na manhã de sábado (16/5), no Condomínio Mansões Parque Brasília, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h10, para prestar socorro, mas encontrou o casal sem sinais vitais na residência, ambos com marcas de disparos de arma de fogo.

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De acordo com as investigações preliminares da Polícia Civil do DF (PCDF), as mortes aconteceram após uma discussão entre o casal, que estava junto havia cerca de oito anos. Não há registro na polícia de violência doméstica. 

Josimar estava na reserva da Polícia Militar desde julho do ano passado. O caso foi registrado e segue sob investigação da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que instaurou um inquérito policial para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 17/05/2026 16:50
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