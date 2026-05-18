Vizinho atira em outro após briga por vaga em Vicente Pires

Vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) - (crédito: Ana Carolina Alves/C.B/D.A/Press)

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem de 39 anos baleado na manhã desta segunda-feira (18/5), na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. A vítima está internada em estado grave, e o autor, de 47 anos, segue foragido.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a discussão era relacionada a veículos estacionados em uma rua estreita da região. A vítima foi alvejada com ao menos três disparos. Depois, foi encaminhada com urgência ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

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O autor fugiu do local antes da chegada da PMDF e segue sendo procurado. Conforme registros policiais, o autor já havia sido detido pela PMDF em 2024 por ameaça relacionada ao mesmo contexto de conflito.

Há cerca de 1 ano e meio, em Samambaia, outra briga de vizinhos acabou em tragédia, com a morte do empresário Adriano de Jesus, 50 anos. A esposa da vítima, Elaine Ferreira, 59, detalhou a discussão e apontou como um dos motivos do crime um coqueiro plantado pelo autor, na praça da quadra, em Samambaia.

Adriano foi assassinado com quatro tiros em 6 de fevereiro de 2025. Antes dos disparos, vítima e autor se desentenderam por causa de vagas em um estacionamento. Francisco Evaldo, 56, teria se enfurecido após o filho de Adriano, Gabriel Ferreira, 20, estacionar o carro no local onde o comerciante costumava parar o veículo dele.

O local onde Gabriel parou o carro é debaixo de um coqueiro plantado por Francisco na praça pública. Segundo a mulher de Adriano, o autor dizia que no lugar onde a árvore fazia sombra, somente ele podia estacionar. Ela afirmou, ainda, que Francisco desencadeou outras brigas com vizinhos pelo mesmo motivo.