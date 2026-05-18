Polícia apreende cerca de 100 kg de maconha em Santa Maria (DF)

No compartimento destinado ao pneu reserva, à chave de roda e ao triângulo de sinalização, os agentes localizaram cinco fardos com maconha - (crédito: Reprodução: Polícia Rodoviária Federal (PRF))

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, neste domingo (17/5), cerca de 100 quilos de maconha durante fiscalização na BR-040, em Santa Maria, no Distrito Federal. O entorpecente estava escondido no compartimento do estepe de um automóvel abordado pela equipe.

A ação aconteceu por volta das 11h, após os policiais identificarem irregularidades na placa do carro, que apresentava dificuldade de leitura. Durante os procedimentos de fiscalização e entrevista com o condutor, os policiais decidiram realizar uma vistoria minuciosa no automóvel.

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No compartimento destinado ao pneu reserva, à chave de roda e ao triângulo de sinalização, os agentes localizaram cinco fardos com maconha. Após a pesagem, a carga totalizou aproximadamente 100 quilos da droga. Questionado pelos policiais, o motorista informou que havia saído de Uberlândia (MG) com destino ao Distrito Federal, optando por permanecer em silêncio sobre os demais detalhes do transporte.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, o suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente apreendido, à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama (DF), para os procedimentos legais cabíveis.