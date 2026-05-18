GDF prevê novas convocações para ampliar atendimento nas UBSs

Celina Leão informou que o governo reservou parte do orçamento economizado em outras áreas para fortalecer a saúde pública, que tem carência de profissionais - (crédito: Fotos: Letícia Mouhamad/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta segunda-feira (18/5) que o Governo do Distrito Federal (GDF) estuda uma nova rodada de nomeações para a área da saúde. A previsão é ampliar o número de enfermeiros e técnicos de enfermagem nas unidades da rede pública.

O anúncio foi feito durante o lançamento do programa GDF na Sua Porta, em Samambaia. Segundo a governadora, a prioridade é garantir o funcionamento completo das equipes nas unidades básicas de saúde (UBSs).

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“Nosso objetivo é ter todas as unidades básicas com equipes completas, com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Para isso, vamos precisar avançar nas contratações”, afirmou.

Celina destacou que já fez a contratação de 170 médicos desde que assumiu, sendo parte deles voltada especificamente para a Estratégia Saúde da Família. Apesar disso, ela reconheceu que ainda há carência de profissionais em algumas especialidades, como anestesiologia.

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A chefe do Executivo também informou que o governo reservou parte do orçamento economizado em outras áreas para fortalecer a saúde pública. O quantitativo de novos profissionais e o cronograma das nomeações ainda estão sendo definidos pela Secretaria de Saúde.

Alta demanda

Durante o evento, a governadora comentou sobre a atualização da fila de consultas da rede pública. Segundo ela, o processo de revisão dos cadastros permitiu reduzir em cerca de 35% a demanda reprimida.

“Estamos fazendo uma higienização da fila para identificar quem realmente aguarda atendimento. Muitas pessoas já tinham resolvido a situação ou já haviam sido atendidas”, disse.

Ainda em Samambaia, o GDF assinou ordens de serviço para a reforma de três UBSs e para a construção de uma passarela de pedestres próxima à estação do metrô da região.