GDF prevê novas convocações para ampliar atendimento nas UBSs

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou nesta segunda-feira (18/5) que o Governo do Distrito Federal (GDF) estuda uma nova rodada de nomeações para a área da saúde. A previsão é ampliar o número de enfermeiros e técnicos de enfermagem nas unidades da rede pública.
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O anúncio foi feito durante o lançamento do programa GDF na Sua Porta, em Samambaia. Segundo a governadora, a prioridade é garantir o funcionamento completo das equipes nas unidades básicas de saúde (UBSs).
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“Nosso objetivo é ter todas as unidades básicas com equipes completas, com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Para isso, vamos precisar avançar nas contratações”, afirmou.
Celina destacou que já fez a contratação de 170 médicos desde que assumiu, sendo parte deles voltada especificamente para a Estratégia Saúde da Família. Apesar disso, ela reconheceu que ainda há carência de profissionais em algumas especialidades, como anestesiologia.
A chefe do Executivo também informou que o governo reservou parte do orçamento economizado em outras áreas para fortalecer a saúde pública. O quantitativo de novos profissionais e o cronograma das nomeações ainda estão sendo definidos pela Secretaria de Saúde.
Alta demanda
Durante o evento, a governadora comentou sobre a atualização da fila de consultas da rede pública. Segundo ela, o processo de revisão dos cadastros permitiu reduzir em cerca de 35% a demanda reprimida.
“Estamos fazendo uma higienização da fila para identificar quem realmente aguarda atendimento. Muitas pessoas já tinham resolvido a situação ou já haviam sido atendidas”, disse.
Ainda em Samambaia, o GDF assinou ordens de serviço para a reforma de três UBSs e para a construção de uma passarela de pedestres próxima à estação do metrô da região.