Barco superlotado foi apreendido pela PMDF em festa no Lago Paranoá

Por Gabriela Cidade—Neste último domingo (17/5), a equipe Lacustre, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), flagrou um barco com excesso de ocupantes durante o evento JET PARTY, festa náutica no Lago Paranoá, na altura do Lago Sul. A ação aconteceu por volta das 16h30. Após averiguação, foi constatada uma infração sobre a capacidade de passageiros, e a embarcação M BUSS foi apreendida.
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O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES) e a Marinha do Brasil também participaram da fiscalização. Durante a abordagem, foi confirmada a presença de passageiros acima do permitido e foram encontrados dentro da embarcação resquícios de substância entorpecente não explicitada até o momento.
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No total, quatro embarcações foram apreendidas e seis ocorrências foram registradas por irregularidades durante a ação da PMDF e da Marinha.
Após a inspeção náutica, o M BUSS foi escoltado pelos órgãos e com apoio do Grupo Tático Operacional 21 até uma marina próxima, onde os ocupantes tiveram seus dados verificados. Não foram encontradas irregularidades.
O Correio buscou a PMDF e a festa JET PARTY para pronunciamento e mais informações, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria.
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