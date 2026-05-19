Obras no viaduto da Asa Norte devem ser entregues até início de julho

A previsão para entrega das obras na capital foi tema, de ontem (18/5), do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Às jornalistas Sibele Negromonte e Ana Raquel Lelles, o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, detalhou como está o processo de recuperação dos viadutos no início do Eixão Norte. Outras obras, como a do Hospital de Recanto das Emas, da feira em Santa Maria e da Piscina de Ondas, também foram abordadas na entrevista. Confira, a seguir, os principais pontos.

Qual é a previsão para o fim das obras nos viadutos do começo da Asa Norte?

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Fizemos todos do Eixão Sul, do Eixão Norte, e estávamos, no momento, fazendo o viaduto 10 e 11, que é exatamente do início do Eixão Norte. Lá, encontramos um viaduto com problemas sérios estruturais. As vigas estavam soltas, desprendendo da laje, a ponto de colapsar, ou seja, cair, como aconteceu na Galeria dos Estados. Então, nós tivemos que, imediatamente, providenciar o escoramento dos dois viadutos, haja vista a importância deles para o tráfego que liga o centro de Brasília à região norte. Isso foi feito em tempo recorde. (...) A situação era pior do que imaginávamos. Mas a demora não foi tão acentuada como se pensa. Em condições normais, só de manutenção, ele deveria ter sido entregue em julho de 2025. Nós estamos trabalhando para entregá-lo até o início de julho deste ano.

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Qual é o papel da reforma e da manutenção das feiras?

A partir de 2019, nós fizemos uma reforma e uma manutenção ampliada em todas as 38 feiras. Algumas exigem uma manutenção maior, como a do Núcleo Bandeirante, que custou mais caro. Fizemos reforma, por exemplo, em todas as de Ceilândia, que são seis. O critério, dentro do orçamento possível, é reformar dez feiras por ano, sem parar. Chegou na 38ª, nós recomeçamos na primeira. A feira do Riacho Fundo II e a do Recanto das Emas são novas. Vamos entregar em junho uma em Santa Maria. Vamos começar uma no Paranoá, Itapoã.

Como está a construção do Hospital de Recanto das Emas?

O governo Celina está dando atenção prioritária para a questão da saúde pública, especialmente para a atenção primária. No governo Ibaneis e Celina, fizemos 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e tem mais seis para serem concluídas até o final do ano. Temos para serem inauguradas em junho. Iniciamos três grandes hospitais: o de Recanto das Emas, o do Guará, chamado Hospital Centro Ortopédico, e licitamos, recentemente, o de São Sebastião. Dos três, o que está mais adiantado é o de Recanto das Emas. Nós já concluímos a fundação e estamos fazendo os pilares e laje. É obra para três anos. Os três hospitais vão ser inaugurados no próximo governo.

Assista à entrevista:

Como está sendo feito o vídeomonitoramento das passagens subterrâneas do Eixão?

Nesse governo, começamos um processo de recuperação das 16 passagens. É uma recuperação com qualidade, com inovação. Nós estamos fazendo a parte de engenharia, recuperação de piso, pintura, instalações elétricas. Vamos fazer, também, melhorias de pintura, inclusive, em grafite. Vamos introduzir um sistema de vídeo monitoramento em parceria com a Secretaria de Segurança. Todas as imagens das passarelas vão ser levadas ao Centro Integrado de Operação da Segurança. Com isso, nós vamos oferecer ao cidadão uma passagem bem higienizada, moderna e com segurança.

Como está a obra da Piscina de Ondas?

A ideia é que ela volte a encantar os brasilienses. O projeto é de um parque aquático. É uma piscina moderna com equipamentos do nosso tempo. Vão ser substituídos todos aqueles equipamentos e vai ser criado, por exemplo, um rio lento para as crianças. De junho para julho, vamos concluir uma parte. Agora, para finalizar tudo, vamos precisar de um pouquinho mais de tempo. A previsão atual é de que seja gratuito, como era no passado. Mas, a médio e longo prazo, podem aparecer outros modelos mais eficientes.

Dessas obras, qual vai ser prioridade?

A prioridade da governadora Celina é a saúde. Então, nós estamos trabalhando muito para dar sequência às obras em andamento e dar uma urgência àquilo que a gente chama de atenção primária. É uma parceria nossa com a Secretaria de Saúde. Estamos trabalhando para concluir as UBSs e fazendo uma nova no Itapoã. Pretendemos concluí-la até o mês de julho. Celina lançou também duas no Riacho Fundo II.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado