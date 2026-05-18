Programa GDF na Sua Porta a Samambaia teve mais de 50 ordens de serviço

Celina Leão levou GDF na Sua Porta a Samambaia com mais de 50 ordens de serviço - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou, nesta segunda-feira (18/5), de mais uma edição do programa GDF na Sua Porta em Samambaia. A ação ocorreu no estacionamento do Complexo Cultural Samambaia, onde foram assinadas mais de 50 ordens de serviço voltadas à infraestrutura, saúde e mobilidade urbana da cidade.

Segundo Celina Leão, o objetivo do programa foi acelerar demandas históricas da população por meio de uma atuação integrada entre secretarias e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

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“Quando o GDF chega na sua porta, ele faz todos os serviços de forma integrada. A cidade realmente tem a presença do governo e ela se transforma rapidamente”, afirmou. Entre as principais ações anunciadas estiveram reformas de quadras poliesportivas nas regiões da QS 127, QS 425, QR 225, QR 224, QN 311, QS 115, QN 403 e quadra 202. O pacote também previu a reforma e reconstrução de 60 parquinhos, podas de árvores, implantação de 12 pontos do programa De Cara Nova e instalação de iluminação pública em equipamentos esportivos por meio do programa LED.JÁ.

Também foi anunciada a reforma de nove quadras e dois campos sintéticos por meio do RenovaDF, além da revitalização e implantação de 20 abrigos de passageiros em Samambaia. Outra intervenção destacada foi o início das obras de construção de uma nova passarela de pedestres sobre a linha do metrô, na altura da LT 110 demanda antiga da população da região. “Aquele trabalho na porta da casa do cidadão faz diferença. Às vezes são soluções simples, mas que impactam diretamente a vida das pessoas. Essa passarela era uma reclamação constante e já tivemos acidentes no local”, disse a governadora. Na área da saúde, Celina anunciou a reforma de três unidades básicas de saúde (UBSs) em Samambaia. Segundo ela, as intervenções foram definidas após visitas técnicas e escuta das equipes das unidades.

“Eu vou às unidades básicas, escuto os profissionais e as demandas chegam diretamente. Muitas vezes conseguimos resolver com rapidez aquilo que precisa ser melhorado”, declarou. Durante o evento, também foi assinada ordem de serviço para lançamento do edital de chamamento público destinado à recuperação ambiental de áreas de preservação do Rio Melchior. A governadora ainda comentou ações de combate ao descarte irregular de lixo na cidade e afirmou que o governo pretende endurecer medidas contra os chamados “sujões”.

“É um desperdício de dinheiro público. A gente limpa e os pontos voltam a ser sujados. Minha determinação é declarar guerra total aos sujões”, afirmou. Durante o evento, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) afirmou que o programa reduziu a burocracia para execução de demandas antigas da população. “Trabalhos que às vezes demoravam meses para sair do papel agora conseguem ser executados de forma muito mais rápida. Foi feito um relatório com mais de 300 páginas detalhando tudo o que precisava ser realizado em Samambaia”, disse.

Segundo o parlamentar, mais de R$ 12 milhões seriam investidos emergencialmente na cidade, incluindo ações de recapeamento, tapa-buracos, revitalização de quadras esportivas, parquinhos e iniciativas do programa RenovaDF.