Celina Leão participa da posse de defensor público-geral na CLDF

A governadora Celina Leão participou, nesta segunda-feira (18), da sessão solene que marcou o início da gestão do defensor público Reinaldo Rossano à frente da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) para o biênio 2026/2028. A cerimônia, no Plenário da Câmara Legislativa (CLDF), também homenageou o Dia da Defensoria Pública, celebrado anualmente em 19 de maio.

Durante a solenidade, a chefe do Executivo destacou a importância da atuação dos profissionais que integram a instituição. “É uma carreira formada por homens e mulheres dedicados, que trabalham diariamente para garantir direitos e acolher a população. Vocês não param: trabalham em plantões, feriados, sábados e domingos. A Defensoria é uma das carreiras mais importantes, porque cuida das pessoas que mais precisam”, afirmou Celina Leão.

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De acordo com a Lei Complementar nº 828/2010, cabe ao defensor público-geral dirigir a DPDF, coordenar suas atividades, orientar a atuação institucional e administrar áreas como gestão de pessoal, orçamento e finanças, além de representar a instituição judicial e extrajudicialmente.

Ao assumir o cargo, Reinaldo Rossano ressaltou que a missão da instituição vai além do atendimento jurídico e envolve promoção da justiça social. “Todos os dias, atendemos pessoas com os mais complexos problemas. Minha mensagem hoje é para que, além de prestarmos um atendimento técnico, também atendamos com amor e com uma palavra de carinho, porque muitas vezes essa pode ser a única palavra de acolhimento que a pessoa terá na vida. Nossa prioridade é tornar a Defensoria Pública do DF a defensoria mais forte do país”, disse.

*Com informações da Agência Brasília