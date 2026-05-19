Energia será interrompida em São Sebastião, Arapoanga e Sobradinho nesta terça-feira (19/5)

Moradores de São Sebastião, Arapoanga e Sobradinho terão o fornecimento de energia temporariamente suspenso nesta terça-feira (19/5) para a realização de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.
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Segundo a Neoenergia Brasília, a interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes que atuarão nos trabalhos e também da população.
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Em São Sebastião, o desligamento ocorrerá no Setor Habitacional Mangueiral, QC 08, das 10h às 16h. Em Arapoanga, a suspensão do fornecimento será das 9h às 15h, nas quadras 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 15. Já em Sobradinho, a interrupção atingirá o Setor de Mansões EntreLagos, nos conjuntos A, H e F, das 10h às 16h.
Em casos de falta de energia não programada, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116.
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