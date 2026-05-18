Feiras de frutas movimentam mais de R$ 500 milhões na economia do DF

Em 2025, o DF produziu mais de 40 mil toneladas de frutas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A força do agronegócio e da agricultura familiar no Distrito Federal está ganhando destaque. Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) mostram que o DF produziu mais de 40 mil toneladas de frutas em 2025, resultado do trabalho de cerca de 5 mil produtores rurais. Somadas, as festas movimentaram mais de R$ 500 milhões na economia do DF no ano passado e foram responsáveis pela geração de cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos.

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Entre os destaques está Brazlândia, principal polo produtor de goiaba e morango do DF. A cidade concentra boa parte da produção local e também abriga a Feira do Morango e a Feira da Goiaba, eventos que movimentam milhares de visitantes todos os anos e fortalecem a economia criativa.

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Outro grande crescimento é a Feira da Uva e do Vinho de Brasília, realizada em Planaltina. O evento reúne produtores, expositores, atrações culturais e shows nacionais, atraindo turistas e setoristas de vinícolas de diversas regiões do país.