Governo abre licitação para 77 bancas na Feira Permanente de Santa Maria

Está aberto o edital da concorrência pública que irá licitar 77 bancas da Feira Permanente de Santa Maria. O projeto é realizado pela Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov-DF) e foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (19), que está disponível no site da secretaria.

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Para concorrer às vagas os participantes devem entregar dois envelopes simultaneamente à Comissão Permanente de Licitação de Feiras, no dia 2 de junho, na sede da Administração Regional de Santa Maria. Um dos envelopes deve conter toda a documentação necessária para a habilitação no processo licitatório e o outro deve conter a proposta de preço pelo espaço.

Os envelopes devem ser entregues lacrados e não serão permitidas alterações em qualquer documento ou na proposta de preço.

Pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas podem concorrer. O documento de licitação dá direito ao uso da banca por 15 anos e pode ser prorrogado pela mesma quantia de tempo. O licitante tem a permissão de ocupar mais de um espaço contíguo.

Será permitido o uso das bancas para atividades comerciais como: venda de produtos hortifrutigranjeiros, temperos, plantas ornamentais e flores, artesanato, confecções, calçados e bolsas, armarinhos, artigos religiosos, doces, alimentação, ferramentas e utensílios domésticos, e produtos da lavoura, agropecuários e de indústria rural.

O edital também pode ser obtido no Anexo do Palácio do Buriti, no 9º andar, sala 905, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante marcação prévia por meio do e-mail segov.clfgm@buriti.df.gov.br.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado