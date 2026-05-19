Buraco do Tatu será interditado para manutenção nesta terça (19/05)

O Buraco do Tatu será interditado das 22h desta terça-feira (19/05) até às 4h de quarta. Nesse período, o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF) vai realizar a manutenção preventiva do sistema de videomonitoramento.
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Segundo o DER-DF, a manutenção mensal das seis câmeras do local é necessária para assegurar que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo problemas e garantindo a segurança dos usuários. Por dia, cerca de 150 mil motoristas passam pelo Buraco do Tatu.
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postado em 19/05/2026 18:10