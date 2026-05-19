Em minutos, ladrão furta rodas e pneus de cinco carros no Lago Norte

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (18/5), um homem suspeito de praticar dezenas de furtos de rodas e pneus em diversas regiões do Distrito Federal.
De acordo com a PM, o homem furtou, em poucos minutos, conjuntos de rodas e pneus de cinco veículos estacionados no Lago Norte. Para cometer os crimes, o suspeito utilizava rompimento de obstáculo, circunstância que caracteriza o furto qualificado.
Após patrulhamento, os policiais localizaram os objetos subtraídos na região do Itapoã, onde o homem pretendia comercializar o material furtado. Os cinco conjuntos de rodas e pneus foram recuperados.
O homem foi conduzido para 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).