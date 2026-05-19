Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (19/5); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (19/5):

Campo da Esperança



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Andreia Silva de Mesquita, 49 anos



Augusto Daniel de Figueiredo, 75 anos



Carlos Rodrigues de Faria, 92 anos



Cicera Batista Aguiar, 81 anos



Emmanuel Danilo Magalhães, 73 anos



Gelson Noe Manzoni de Oliveira, 78 anos



Josué Chagas Vilela Filho, 77 anos



Luiz Carlos Martins da Silva, 73 anos



Maria Hailde Simões Cunha, 84 anos



Maria Thereza Coelho, 88 anos



Marie Agathe Nazeus, 64 anos



Marluce Alves de Araujo, 58 anos



Messias José Macedo Garcia, 55 anos



Amanda Paiva Mendes, menos de 1 ano



Andrezza Dantas de Oliveira, menos de 1 ano



Saulo de Souza Barros, 49 anos



Sebastiana dos Santos, 80 anos



Sinharinha Lopes do Monte, 54 anos

Taguatinga



Adriano Betim do Nascimento, 36 anos



Ayla Isadora Mendes Ferreira, menos de 1 ano



Benício Henrique Lopes Lima, menos de 1 ano



Camila Mesquita de Arruda Lopes, 34 anos



Carlos Humberto Carvalho Magalhães, 47 anos



Edvan Ferreira dos Santos, 51 anos



Francisco Antônio Gonçalves, 79 anos



Gilson Jesus Aguiar, 46 anos



Guilherme de Oliveira Rodrigues, 39 anos



Krystopher Damasceno Braga, menos de 1 ano



Leonardo dos Santos Ribeiro, 31 anos



Maria Alves Caldas, 99 anos



Rita Benício do Nascimento, 86 anos



Rosimere Cabral da Silva de Sousa, 61 anos

Gama



Henry Miguel Grigati da Silva, 2 anos



Paulo Pagnez Neves Pereira, 86 anos

Planaltina



Carlos Santana Picanha, 68 anos



Fabio Almeida de Assis, 46 anos



Gilberto Carlos Gonçalves dos Santos, 50 anos



Ismenia Alves de Melo, 87 anos



Maria Portela de Albuquerque, 97 anos

Brazlândia



Adolfo Alves de Souza, 85 anos

Sobradinho



Florisete Marquy, 71 anos



Yasmin Gomes Passos, 23 anos



Ysrael Bastos da Paz, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

