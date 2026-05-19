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Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (19/5); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 19 de maio de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (19/5):

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  • Andreia Silva de Mesquita, 49 anos
  • Augusto Daniel de Figueiredo, 75 anos
  • Carlos Rodrigues de Faria, 92 anos
  • Cicera Batista Aguiar, 81 anos
  • Emmanuel Danilo Magalhães, 73 anos
  • Gelson Noe Manzoni de Oliveira, 78 anos
  • Josué Chagas Vilela Filho, 77 anos
  • Luiz Carlos Martins da Silva, 73 anos
  • Maria Hailde Simões Cunha, 84 anos
  • Maria Thereza Coelho, 88 anos
  • Marie Agathe Nazeus, 64 anos
  • Marluce Alves de Araujo, 58 anos
  • Messias José Macedo Garcia, 55 anos
  • Amanda Paiva Mendes, menos de 1 ano
  • Andrezza Dantas de Oliveira, menos de 1 ano
  • Saulo de Souza Barros, 49 anos
  • Sebastiana dos Santos, 80 anos
  • Sinharinha Lopes do Monte, 54 anos

Taguatinga

  • Adriano Betim do Nascimento, 36 anos
  • Ayla Isadora Mendes Ferreira, menos de 1 ano
  • Benício Henrique Lopes Lima, menos de 1 ano
  • Camila Mesquita de Arruda Lopes, 34 anos
  • Carlos Humberto Carvalho Magalhães, 47 anos
  • Edvan Ferreira dos Santos, 51 anos
  • Francisco Antônio Gonçalves, 79 anos
  • Gilson Jesus Aguiar, 46 anos
  • Guilherme de Oliveira Rodrigues, 39 anos
  • Krystopher Damasceno Braga, menos de 1 ano
  • Leonardo dos Santos Ribeiro, 31 anos
  • Maria Alves Caldas, 99 anos
  • Rita Benício do Nascimento, 86 anos
  • Rosimere Cabral da Silva de Sousa, 61 anos

Gama

  • Henry Miguel Grigati da Silva, 2 anos
  • Paulo Pagnez Neves Pereira, 86 anos

Planaltina

  • Carlos Santana Picanha, 68 anos
  • Fabio Almeida de Assis, 46 anos
  • Gilberto Carlos Gonçalves dos Santos, 50 anos
  • Ismenia Alves de Melo, 87 anos
  • Maria Portela de Albuquerque, 97 anos

Brazlândia

  • Adolfo Alves de Souza, 85 anos

Sobradinho

  • Florisete Marquy, 71 anos
  • Yasmin Gomes Passos, 23 anos
  • Ysrael Bastos da Paz, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

  • Henry Lewis Kawasaki, 77 anos (cremação)
  • José da Soledade Rodrigues da Costa, 61 anos (cremação)
  • Marcos Dilano Torres Nelo de Oliveira, 45 anos (cremação)
  • Zeferina Rosa Conceição Sousa, 94 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/05/2026 19:37
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