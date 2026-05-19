Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (19/5); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (19/5):
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Campo da Esperança
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- Andreia Silva de Mesquita, 49 anos
- Augusto Daniel de Figueiredo, 75 anos
- Carlos Rodrigues de Faria, 92 anos
- Cicera Batista Aguiar, 81 anos
- Emmanuel Danilo Magalhães, 73 anos
- Gelson Noe Manzoni de Oliveira, 78 anos
- Josué Chagas Vilela Filho, 77 anos
- Luiz Carlos Martins da Silva, 73 anos
- Maria Hailde Simões Cunha, 84 anos
- Maria Thereza Coelho, 88 anos
- Marie Agathe Nazeus, 64 anos
- Marluce Alves de Araujo, 58 anos
- Messias José Macedo Garcia, 55 anos
- Amanda Paiva Mendes, menos de 1 ano
- Andrezza Dantas de Oliveira, menos de 1 ano
- Saulo de Souza Barros, 49 anos
- Sebastiana dos Santos, 80 anos
- Sinharinha Lopes do Monte, 54 anos
Taguatinga
- Adriano Betim do Nascimento, 36 anos
- Ayla Isadora Mendes Ferreira, menos de 1 ano
- Benício Henrique Lopes Lima, menos de 1 ano
- Camila Mesquita de Arruda Lopes, 34 anos
- Carlos Humberto Carvalho Magalhães, 47 anos
- Edvan Ferreira dos Santos, 51 anos
- Francisco Antônio Gonçalves, 79 anos
- Gilson Jesus Aguiar, 46 anos
- Guilherme de Oliveira Rodrigues, 39 anos
- Krystopher Damasceno Braga, menos de 1 ano
- Leonardo dos Santos Ribeiro, 31 anos
- Maria Alves Caldas, 99 anos
- Rita Benício do Nascimento, 86 anos
- Rosimere Cabral da Silva de Sousa, 61 anos
Gama
- Henry Miguel Grigati da Silva, 2 anos
- Paulo Pagnez Neves Pereira, 86 anos
Planaltina
- Carlos Santana Picanha, 68 anos
- Fabio Almeida de Assis, 46 anos
- Gilberto Carlos Gonçalves dos Santos, 50 anos
- Ismenia Alves de Melo, 87 anos
- Maria Portela de Albuquerque, 97 anos
Brazlândia
- Adolfo Alves de Souza, 85 anos
Sobradinho
- Florisete Marquy, 71 anos
- Yasmin Gomes Passos, 23 anos
- Ysrael Bastos da Paz, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
- Henry Lewis Kawasaki, 77 anos (cremação)
- José da Soledade Rodrigues da Costa, 61 anos (cremação)
- Marcos Dilano Torres Nelo de Oliveira, 45 anos (cremação)
- Zeferina Rosa Conceição Sousa, 94 anos
Saiba Mais
postado em 19/05/2026 19:37