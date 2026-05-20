Nota Legal sorteia R$ 3,5 mi nesta quarta (20); veja se foi premiado

Segundo o GDF, o prêmio principal pode chegar a R$ 1 milhão, livre de impostos. -

O primeiro sorteio de 2026 do tradicional programa Nota Legal, do Governo do Distrito Federal, será realizado nesta quarta-feira (20/5), às 15h. Ao todo, serão distribuídos R$ 3,5 milhões em prêmios para 12,6 mil bilhetes cadastrados no sistema.

Os participantes do sorteio são aqueles consumidores que solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal entre 1º de maio e 31 de outubro de 2025. Segundo o governo, foram gerados 85,1 milhões de bilhetes eletrônicos, envolvendo 1.222.268 contribuintes aptos a concorrer.

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Como participar

Segundo a pasta, o prêmio principal pode chegar a R$ 1 milhão, livre de impostos. Para participar, o contribuinte precisa estar cadastrado no programa Nota Legal e em dia com o Distrito Federal.

Os contribuintes podem consultar se estão aptos a participar e verificar os bilhetes diretamente no site do Nota Legal. Para a verificação, é necessário acessar a área restrita do programa com os dados previamente cadastrados.

Depois do login, o usuário deve clicar na opção “Sorteios” e, em seguida, acessar o link “Sorteio Eletrônico PNL – 1º semestre de 2026”. O próprio sistema informa de maneira automática se o consumidor está apto ou não para participar do sorteio.

Cidadania fiscal

De acordo com o Governo do Distrito Federal, o Nota Legal tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal. Ao incluir o CPF na nota fiscal, a população contribui para a fiscalização tributária e ajuda o governo a verificar se as empresas estão registrando corretamente as vendas e recolhendo os impostos devidos.

O programa também busca fortalecer a relação entre contribuinte e Estado, e reforça a importância dos tributos no financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

No último sorteio do Nota Legal, realizado em 18 de novembro de 2025, foram pagos R$ 3.070.100 aos sorteados que indicaram a conta bancária até 17 de fevereiro de 2026. Os valores não resgatados retornaram ao caixa do Tesouro do DF, sem possibilidade de nova indicação após o fim do prazo.

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria de Economia do DF no YouTube, a partir das 15h.