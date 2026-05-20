Brasília conquista 3º lugar no ranking internacional do turismo de negócios

Brasília alcançou um importante reconhecimento internacional ao conquistar o 3º lugar entre os destinos brasileiros no Ranking ICCA 2025, elaborado pela International Congress and Convention Association, principal entidade global do setor de congressos e eventos internacionais. A capital federal aparece atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando sua posição estratégica no turismo de negócios e eventos.
O resultado reforça o protagonismo de Brasília no segmento MICE, sigla para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, e evidencia o potencial da cidade para receber grandes encontros internacionais, feiras, congressos e eventos corporativos de relevância global.
Além de centro político e administrativo do país, Brasília vem se consolidando como destino competitivo para o turismo de negócios, impulsionando a economia local, a geração de empregos e a circulação de visitantes nacionais e estrangeiros.
A capital federal reúne atributos considerados essenciais para o setor, como localização estratégica, ampla conectividade aérea, rede hoteleira qualificada, infraestrutura moderna, segurança institucional e espaços preparados para receber eventos de diferentes portes.
*Com informações da Secreatria de Turismo do Distrito Federal
