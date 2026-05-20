InícioCidades DF
reconhecimento internacional

Brasília conquista 3º lugar no ranking internacional do turismo de negócios

Capital federal se consolida entre principais destinos brasileiros para congressos e eventos internacionais, fortalecendo segmento e atraindo novas oportunidades para turismo — segundo Ranking ICCA 2025, da International Congress and Convention Association

Centro de Convenções Ulysses Guimarães. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Centro de Convenções Ulysses Guimarães. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Brasília alcançou um importante reconhecimento internacional ao conquistar o 3º lugar entre os destinos brasileiros no Ranking ICCA 2025, elaborado pela International Congress and Convention Association, principal entidade global do setor de congressos e eventos internacionais. A capital federal aparece atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando sua posição estratégica no turismo de negócios e eventos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O resultado reforça o protagonismo de Brasília no segmento MICE, sigla para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, e evidencia o potencial da cidade para receber grandes encontros internacionais, feiras, congressos e eventos corporativos de relevância global. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além de centro político e administrativo do país, Brasília vem se consolidando como destino competitivo para o turismo de negócios, impulsionando a economia local, a geração de empregos e a circulação de visitantes nacionais e estrangeiros. 

A capital federal reúne atributos considerados essenciais para o setor, como localização estratégica, ampla conectividade aérea, rede hoteleira qualificada, infraestrutura moderna, segurança institucional e espaços preparados para receber eventos de diferentes portes.

*Com informações da Secreatria de Turismo do Distrito Federal

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/05/2026 00:00
SIGA
x