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Distritais aprovam piso salarial para tradutores e intérpretes de Libras

O Projeto de Lei alcança os profissionais empregados ou contratados para prestar serviços na administração direta, indireta, autárquica e fundacional do governo do DF

A proposta estabelece o piso salarial de três salários-mínimos para aqueles com formação superior e de dois salários-mínimos para os profissionais de nível médio - (crédito: Divulgação )
A proposta estabelece o piso salarial de três salários-mínimos para aqueles com formação superior e de dois salários-mínimos para os profissionais de nível médio - (crédito: Divulgação )

Deputados distritais aprovaram, nesta terça-feira (19/5), em sessão na Câmara Legislativa do DF (CLDF), o piso salarial para os tradutores, intérpretes e guias-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Distrito Federal.

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O texto, proposto pelo deputado Iolando (MDB), alcança os profissionais empregados ou contratados para prestar serviços na administração direta, indireta, autárquica e fundacional do governo do DF. A proposta estabelece o piso salarial de três salários-mínimos para aqueles com formação superior e de dois salários-mínimos para os profissionais de nível médio.

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Aprovado em dois turnos e redação final, o projeto de lei agora segue para a sanção da governadora Celina Leão.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/05/2026 23:04
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