Agências oferecem mais de 1,2 mil vagas de trabalho nesta quarta

Procurando por emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 1.274 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho nesta quarta-feira (20/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de manutenção de máquina, com salário de R$ 8 mil. Ao todo são cinco vagas e para disputar as posições é necessário ter experiência e ensino médio completo.

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Já a função que oferece o maior número de vagas é a de estoquista, com 220 oportunidades para pessoas com o ensino médio completo, mas sem a necessidade de experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.736, mais adição de benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

