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Agências oferecem mais de 1,2 mil vagas de trabalho nesta quarta

Cadastro para os cargos deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Agências do Trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Agências do Trabalhador oferecem 984 vagas de emprego nesta quinta-feira (30/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Procurando por emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 1.274 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho nesta quarta-feira (20/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de manutenção de máquina, com salário de R$ 8 mil. Ao todo são cinco vagas e para disputar as posições é necessário ter experiência e ensino médio completo. 

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Já a função que oferece o maior número de vagas é a de estoquista, com 220 oportunidades para pessoas com o ensino médio completo, mas sem a necessidade de experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.736, mais adição de benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 20/05/2026 08:27
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