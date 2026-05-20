TCDF dá um mês para DER-DF corrigir irregularidades em obra no Noroeste

O prazo inicial da obra, a partir de outubro de 2022, era de dez meses consecutivos. Ela deveria ser concluída em agosto de 2023. A equipe técnica do TCDF analisou, no período auditado, que pelo ritmo de execução, a construção será finalizada apenas em 2027 - (crédito: Foto: divulgação/TCDF)

Por Gabriela Cidade*

Nesta segunda-feira (18), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) iniciou um prazo de 30 dias para que o DER-DF tome providências quanto às irregularidades detectadas na obra do viaduto do Noroeste. O empreendimento está localizado no acesso ao Setor Noroeste pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA), na Asa Norte. O Tribunal solicitou que o Departamento de Trânsito revise pagamentos, contratações e medições, além de comprovar a qualidade dos serviços da obra. O investimento inicial na construção foi de aproximadamente R$ 29,6 milhões.

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O prazo inicial da obra, a partir de outubro de 2022, era de dez meses consecutivos. Ela deveria ser concluída em agosto de 2023, quase três anos atrás. A equipe técnica do TCDF analisou, no período auditado, que pelo ritmo de execução, a construção será finalizada apenas em 2027. A auditoria do tribunal identificou diversos atrasos e erros no planejamento e cronograma da obra, pagamentos acima dos previsto no projeto e falhas nos testes de qualidade de materiais e outros processos para a pavimentação.

Segundo estimativa da equipe técnica, o impacto nas incongruências percebidas pela auditoria é relevante e pode ultrapassar os R$ 600 mil.

Procurado, o Governo do Distrito Federal (GDF) se pronunciou reconhecendo e enaltecendo o trabalho de auditoria do TCDF. Disse que "os apontamentos da Corte foram encaminhados ao DER-DF, que comunicará ao Tribunal as medidas que serão acatadas e as justificativas referentes às irregularidades levantadas na auditoria".

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado