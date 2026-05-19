InícioCidades DF
mobilidade urbana

Distritais aprovam implementação da "faixa azul", via exclusiva para motos

A proposta, de autoria do deputado Fábio Felix (PSol), objetiva melhorar o fluxo do trânsito e, principalmente, aumentar a segurança dos motociclistas. Projeto aprovado nesta terça-feira (19/5) não determina a implantação imediata da faixa, mas estabelece diretrizes

30/10/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aumento de sinistros de trânsito fatais envolvendo motociclista em 2025. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
30/10/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aumento de sinistros de trânsito fatais envolvendo motociclista em 2025. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (19/5), o Projeto de lei nº 2.685/2022, que institui diretrizes para a implantação de faixa exclusiva ou preferencial — chamada de “faixa azul” — para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias do DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A proposta, de autoria do deputado Fábio Felix (PSol), tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito e, principalmente, aumentar a segurança dos motociclistas. O projeto não determina a implantação imediata da faixa, mas estabelece parâmetros para que o GDF implemente a medida de forma planejada e tecnicamente orientada. Entre as diretrizes elencadas no texto estão a identificação e priorização das vias com maior quantidade de registros de acidentes com veículos automotores de duas rodas; a utilização, se possível, de faixas exclusivas de transporte coletivo até que sejam efetivamente estabelecidas as faixas exclusivas para as motos; e o planejamento de esquemas especiais de circulação em vias com elevado volume de tráfego, para melhoria da segurança do trânsito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o autor da proposta, a medida foi construída a partir do diálogo com especialistas em mobilidade urbana e de estudos sobre experiências já adotadas em outras cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo.

Com a tramitação concluída na Casa, o projeto de lei segue para a sanção da governadora Celina Leão.

*Com informações da CLDF

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/05/2026 22:27 / atualizado em 19/05/2026 22:28
SIGA
x