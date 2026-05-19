Distritais aprovam implementação da "faixa azul", via exclusiva para motos

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (19/5), o Projeto de lei nº 2.685/2022, que institui diretrizes para a implantação de faixa exclusiva ou preferencial — chamada de “faixa azul” — para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias do DF.

A proposta, de autoria do deputado Fábio Felix (PSol), tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito e, principalmente, aumentar a segurança dos motociclistas. O projeto não determina a implantação imediata da faixa, mas estabelece parâmetros para que o GDF implemente a medida de forma planejada e tecnicamente orientada. Entre as diretrizes elencadas no texto estão a identificação e priorização das vias com maior quantidade de registros de acidentes com veículos automotores de duas rodas; a utilização, se possível, de faixas exclusivas de transporte coletivo até que sejam efetivamente estabelecidas as faixas exclusivas para as motos; e o planejamento de esquemas especiais de circulação em vias com elevado volume de tráfego, para melhoria da segurança do trânsito.

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Segundo o autor da proposta, a medida foi construída a partir do diálogo com especialistas em mobilidade urbana e de estudos sobre experiências já adotadas em outras cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo.

Com a tramitação concluída na Casa, o projeto de lei segue para a sanção da governadora Celina Leão.

*Com informações da CLDF

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