Em reunião no Banco Central, deputados dizem que GDF "empurra" crise do BRB

Deputados distritais e federais se reuniram, na manhã desta quarta-feira (20/5), com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o futuro do Banco de Brasília (BRB). O encontro foi organizado pelas deputadas federais Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Samia Bonfim (Psol-SP). Estiveram presentes os distritais Max Maciel (Psol), Fábio Félix (Psol) e as federais Érika Kokay (PT) e Fernanda Melchionna (Psol).

Leia também: Quadrilha interestadual desviou R$ 2,5 milhões em veículos e maquinários



Após o encontro, Fábio Félix afirmou que a reunião teve como foco a situação do BRB e avaliou que o presidente do Banco Central demonstrou sensibilidade ao caso e tem buscado soluções, mas criticou a atuação do GDF. “O governo do DF não tem feito o suficiente. As ações apresentadas são muito mais protelatórias do que, de fato, buscar soluções efetivas para o banco. Estão empurrando com a barriga”, afirmou. "Sempre a gente vem aqui numa perspectiva de transparência, cobrar a investigação, cobrar que os dados sejam abertos para a população, para a gente entender qual é a situação do banco, em relação ao seu caixa, em relação a vários outros temas", completou.



O deputado Max Maciel citou impactos diretos da crise do banco local ao DF, como no transporte público, explicando que recursos tarifários não estariam sendo repassados às empresas. “Elas (empresas de transporte) estão sem receber exatamente porque o banco não está repassando para as empresas o chamado D1, que é a tarifa desse usuário para as empresas comprarem o diesel, por exemplo", disse. Segundo o distrital, o repasse não está sendo feito desde a segunda quinzena de março.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nota Legal sorteia R$ 3,5 mi nesta quarta (20); veja se foi premiado



Maciel demonstrou preocupação com a demora na divulgação do balanço e cobrou medidas concretas do GDF. “O que de fato está fazendo com que esse balanço demore tanto a ser entregue? O que o GDF está sinalizando de concreto para resolver a situação? Porque se protelar, nós vamos acabar perdendo uma oportunidade, inclusive, de ter um banco ainda do DF para a população do DF”, alertou.



A deputada federal Erika Kokay avaliou que o BRB é “vítima desse processo” e defendeu a busca de soluções que preservem o banco e seus impactos econômicos e sociais. “É importante que nós busquemos uma solução para o banco, que tem uma importância imensa para o Distrito Federal”, afirmou. Sobre o atraso no balanço, disse que não há um prazo fixo imposto pelo Banco Central. “O Banco Central atua de acordo com a situação absolutamente concreta da instituição”, explicou, acrescentando que o banco já sofre sanções pelo atraso e que o prazo de 29 de maio foi posto exclusivamente pelo BRB.



Além disso, Erika criticou a condução do GDF e cobrou ações mais consistentes. “A impressão que fica é que estão apenas tentando postergar e responsabilizar o governo federal por uma crise que foi criada pelo governo local”, disse. Para a deputada federal Fernanda Melchionna, a responsabilização de envolvidos em irregularidades é essencial, mas sem comprometer a existência do banco. “É preciso responsabilizar os gestores, mas não rifar um banco público, que é muito importante para as políticas públicas”, afirmou.

Leia também: Distritais aprovam piso salarial para tradutores e intérpretes de Libras



Ela também defendeu a instalação de uma CPMI para investigar o caso. “A gente quer investigação, celeridade, que os corruptos paguem a conta da crise e que o povo não pague”, declarou.