Ibaneis se diz decepcionado com Celina Leão

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), veio a público, na tarde desta quarta-feira (20/5) para anunciar um 'realinhamento de posições' com relação à atual governadora Celina Leão (PP). Ibaneis postou um vídeo nas redes sociais, após uma reunião que teve em sua residência com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz e o deputado federal Rafael Prudente.

"Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos e de onde tiramos o desastre que existia no DF. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições, porque o MDB é um partido grande", disse o ex-governador. "Não vamos abrir mão das prerrogativas do MDB e daquilo que construímos e reconstruímos. Brasília era uma cidade destruída pelos governos que se passaram. Não vou aceitar, de modo algum, que Brasília volte ao desastre que viveu", completou.

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Ibaneis falou também sobre prioridades para a cidade. "Brasília tem que seguir adiante com projetos claros de desenvolvimento, de apoio às ações sociais e de crescimento da cidade na busca do emprego e renda, que é o que sempre o MDB buscou", ressaltou.

O presidente Baleia Rossi também se pronuncia no final do vídeo e diz que "não há hipótese do MDB não participar da chapa majoritária ao GDF", portanto, o partido não vai apoiar Celina Leão nas eleições de 2026.