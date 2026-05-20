GDF lança 3ª edição do programa GerAção Enem nesta quarta (20/5)

Manuela Sá*—O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta quarta-feira (20/5), a terceira edição do programa GerAção Enem. Com a presença de cerca de 250 alunos da 3ª série do ensino médio de instituições de Samambaia, a aula inaugural, no Complexo Cultural de Samambaia, é a primeira de uma série preparatória voltada para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A iniciativa tem como objetivo ajudar alunos a estudarem para a prova e ampliar o acesso ao ensino superior. As próximas aulas serão em formato híbrido, com videoaulas, disponíveis no canal do Youtube do programa, e atividades presenciais. Ainda não há cronograma completo das atividades. Em breve, ele será divulgado pelas coordenações regionais de ensino para serem, então, repassadas às unidades escolares.

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O evento contou com a participação da governadora Celina Leão (PP), que enfatizou a importância da educação na vida dos jovens. “Eu estudei em escola pública também. Só tem uma forma de você mudar o seu destino: estudado”, afirmou.

“Nesses quatro mandatos, eu vi vidas serem transformadas por meio da educação. Você transforma a própria vida, a de sua família, da sua cidade e suas perspectivas constantemente ", acrescentou a governadora.

Durante o lançamento, a secretária da Educação interina Iêdes Braga explicou que o programa, além de abordar todos os componentes curriculares, vai dar dicas relacionadas às mudanças recentes na prova. “Vocês receberão orientações acerca dessas novidades. Fiquem atentos, participem e incentivem os colegas de vocês a realizarem esse processo seletivo que é tão importante porque é por meio dele que a gente tem futuros de sucesso”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel