MDB mantém foco em 2026 mesmo após "decepção" com Celina

Ao lado do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), o presidente regional do MDB, Wellington Luiz (MDB), destacou a atuação do partido tanto no Executivo quanto no Legislativo e afirmou que a sigla pretende manter o protagonismo nas Eleições de 2026, mesmo com o rompimento do partido com a atual governadora Celina Leão (PP-DF).

“Nós fizemos a nossa parte durante os últimos anos, tanto à frente do Governo do Distrito Federal como do Legislativo. Por isso é importante manter o MDB do tamanho que ele merece ser, e nós não vamos abrir mão disso”, afirmou.

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Na tarde desta quarta-feira (20/5), o ex-governador do DF veio a público, para anunciar um 'realinhamento de posições' com relação à atual governadora Celina Leão (PP). Ibaneis postou um vídeo nas redes sociais, após uma reunião que teve em sua residência com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz, e o deputado federal Rafael Prudente.

"Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos e de onde tiramos o desastre que existia no DF. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições", disse Ibaneis, sem citar motivos específicos.