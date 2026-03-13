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Ibaneis sobre Serrinha: "Ninguém fez mais pela proteção ambiental do que eu"

Durante agenda oficial, o governador do DF negou mais uma vez a existência de nascentes na região da Serrinha do Paranoá, incluída entre os nove bens públicos oferecidos como garantia para possíveis empréstimos do Banco de Brasília

Ibaneis Rocha durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
Ibaneis Rocha durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
O governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou, nesta sexta-feira (13), que as críticas à inclusão da Gleba A na Serrinha do Paranoá no PL de socorro ao Banco de Brasília, aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, faz parte de "uma guerra de ambientalistas e de pessoas que são contra a solução dada ao BRB”. “Lá dentro do terreno, que era da Terracap, não existe uma nascente. Isso aí é uma guerra de ambientalistas e de pessoas que são contra a solução apresentada”, disse o chefe do Executivo local, durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF.
O governador afirmou, ainda, que o projeto já vinha sendo analisado pelo governo desde o início da gestão e garantiu ter segurança sobre as decisões tomadas. “Todas as explicações estão sendo prestadas, nós temos toda a tranquilidade e convicção de que estamos no caminho correto”, afirmou. 
Ibaneis também defendeu o histórico da gestão na área ambiental e citou medidas aprovadas durante seu mandato. “Ninguém fez mais pela proteção ambiental do que eu. Aprovei todos os projetos do Luos que chegaram, o PPCUB, o PDOT, que permite que a gente tenha a segurança da expansão imobiliária da nossa capital. Estou com a consciência bem tranquila. Nós vamos avançar”, acrescentou. 

Serrinha

A área da Serrinha do Paranoá entrou no debate após o governo do Distrito Federal incluir o imóvel entre nove bens públicos oferecidos como garantia para possíveis empréstimos do Banco de Brasília junto ao Fundo Garantidor de Créditos ou outras instituições financeiras. O governador sustenta que são inverídicas as informações de que existiriam nascentes na região.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/03/2026 14:39 / atualizado em 13/03/2026 15:15
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