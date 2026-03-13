Ibaneis sobre Serrinha: "Ninguém fez mais pela proteção ambiental do que eu"

Ibaneis Rocha durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou, nesta sexta-feira (13), que as críticas à inclusão da Gleba A na Serrinha do Paranoá no PL de socorro ao Banco de Brasília , aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, faz parte de "uma guerra de ambientalistas e de pessoas que são contra a solução dada ao BRB”. “Lá dentro do terreno, que era da Terracap, não existe uma nascente. Isso aí é uma guerra de ambientalistas e de pessoas que são contra a solução apresentada”, disse o chefe do Executivo local, durante agenda oficial no lançamento do calendário das festas das frutas do DF.

O governador afirmou, ainda, que o projeto já vinha sendo analisado pelo governo desde o início da gestão e garantiu ter segurança sobre as decisões tomadas. “Todas as explicações estão sendo prestadas, nós temos toda a tranquilidade e convicção de que estamos no caminho correto”, afirmou.

Ibaneis também defendeu o histórico da gestão na área ambiental e citou medidas aprovadas durante seu mandato. “Ninguém fez mais pela proteção ambiental do que eu. Aprovei todos os projetos do Luos que chegaram, o PPCUB, o PDOT, que permite que a gente tenha a segurança da expansão imobiliária da nossa capital. Estou com a consciência bem tranquila. Nós vamos avançar”, acrescentou.

Serrinha

A área da Serrinha do Paranoá entrou no debate após o governo do Distrito Federal incluir o imóvel entre nove bens públicos oferecidos como garantia para possíveis empréstimos do Banco de Brasília junto ao Fundo Garantidor de Créditos ou outras instituições financeiras. O governador sustenta que são inverídicas as informações de que existiriam nascentes na região.