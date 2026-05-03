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Defesa de Ibaneis Rocha nega preocupação com delação premiada

Advogado do ex-governador afirma que ele "espera com tranquilidade" a delação do ex-presidnete do BRB, já que não teve nenhuma participação em fraudes

Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em
Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em "algumas oportunidades", mas negou conversas sobre as negociações relacionadas ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A defesa do ex-governador Ibaneis Rocha afirmou ao Correio que espera com tranquilidade a possível delação do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, declarou que — diferentemente do que foi publicado neste domingo (3/5), na coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo — não há motivo para preocupação, uma vez que Ibaneis não teve qualquer participação em fraudes envolvendo o banco, já que concedia total autonomia à gestão da instituição.

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A publicação de Lauro Jardim afirma que a proposta de delação de PHC  poderia mencionar, além de Ibaneis Rocha, a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e deputados distritais.

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A governadora Celina Leão também se manifestou, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, afirmando que sua preocupação com o caso é “zero”. Na gravação, ela reiterou não ter qualquer afinidade com o ex-dirigente do BRB e negou participação em negociações envolvendo o banco. 

Celina afirmou ainda que, há cerca de um ano e meio, já havia comunicado a Paulo Henrique Costa que ele não permaneceria no cargo em sua gestão. Diante disso, sustenta que não há possibilidade de seu nome ser citado na delação.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/05/2026 17:26
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