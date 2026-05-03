Defesa de Ibaneis Rocha nega preocupação com delação premiada

Ibaneis já admitiu ter estado com Vorcaro, em "algumas oportunidades", mas negou conversas sobre as negociações relacionadas ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A defesa do ex-governador Ibaneis Rocha afirmou ao Correio que espera com tranquilidade a possível delação do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, declarou que — diferentemente do que foi publicado neste domingo (3/5), na coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo — não há motivo para preocupação, uma vez que Ibaneis não teve qualquer participação em fraudes envolvendo o banco, já que concedia total autonomia à gestão da instituição.

A publicação de Lauro Jardim afirma que a proposta de delação de PHC poderia mencionar, além de Ibaneis Rocha, a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e deputados distritais.

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A governadora Celina Leão também se manifestou, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, afirmando que sua preocupação com o caso é “zero”. Na gravação, ela reiterou não ter qualquer afinidade com o ex-dirigente do BRB e negou participação em negociações envolvendo o banco.

Celina afirmou ainda que, há cerca de um ano e meio, já havia comunicado a Paulo Henrique Costa que ele não permaneceria no cargo em sua gestão. Diante disso, sustenta que não há possibilidade de seu nome ser citado na delação.